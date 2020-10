Elettra Lamborghini, morta la sua cavalla Lolita: lo sfogo sui social

Elettra Lamborghini, ereditiera e cantante, ha da pochi giorni sposato il deejay Afrojack in una cerimonia sfarzosa e organizzata da Enzo Miccio, famoso wedding planner. La storia con il deejay è iniziata qualche anno fa e l’anno scorso è stata fatta la proposta di matrimonio durante le vacanze di natale.

La Lamborghini, oltre alla musica e la danza, ha sempre avuto una grande passione per l’equitazione. Chi segue Elettra da tempo conoscerà bene il suo immenso amore per i cavalli, soprattutto per Lolita, la sua cavalla preferita con cui ha trascorso 16 anni della sua vita.

LA MORTE DI LOLITA SCONVOLGE ELETTRA – Elettra Lamborghini ora è in viaggio di nozze con Afrojack, i due sono partiti dopo che la cantante ha registrato la puntata di Verissimo andata in onda ieri. Tuttavia, la morte della cavalla Lolita ha sconvolto l’ereditiera. Già dopo la puntata di Verissimo, Elettra aveva comunicato ai fan di essere sottotono perché la sua cavalla non stava molto bene.

Purtroppo in queste ore, Lolita non ce l’ha fatta: un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto Elettra, la quale ancora si domanda come sia potuto accadere. “Come è potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… Ero sicura che sarebbe andato tutto bene… Sei sempre stata così forte… Ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti… Forse sto sognando… Ma non sono pronta per questo“ ha scritto la cantante su Instagram, allegando delle foto scattate in questi lunghi anni.

“Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta… eri cosí bella e bisbetica… mi sento così male per averti fatta operare… non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?! […] Ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita…mi sento così vuota… pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile. Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare.. sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita“ ha continuato Elettra Lamborghini nel lungo post su Instagram.