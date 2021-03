Elettra Lamborghini, morto il cagnolino: “Non ho pace in questo periodo”

Periodo difficile per la cantante, costretta in isolamento a causa del Covid e ora colpita da una tragica scomparsa

Elettra Lamborghini sta attraversando un periodo molto difficile a causa delle sue condizioni di salute e per la scomparsa del suo cane. La ragazza ha condiviso un piccolo sfogo sui social per avere un po’ di sostegno.

MORTO IL CANE DI ELETTRA LAMBORGHINI – Non trova pace l’ereditiera e cantante. In queste ultime ore è venuto a mancare il suo cagnolino con la quale aveva un rapporto speciale. Come molti sapranno, Elettra Lamborghini è una grandissima amante dei cavalli e degli animali in generale, per questo ha diversi cani. Purtroppo la ragazza ha dovuto affrontare un lutto legato proprio ad uno dei suoi piccoli amici.

“Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro” ha scritto Elettra Lamborghini su Instagram. Successivamente ha pubblicato alcuni scatti nostalgici con il suo amico a quattro zampe per ricordarlo e condividere il dolore con i follower.

ELETTRA HA IL COVID – Come se non bastasse, la cantante attualmente è in isolamento a causa del Coronavirus. Domani la cantante si sottoporrà a un nuovo tampone con la speranza che il test sia negativo. Tuttavia, questo periodo è stato molto difficile per lei, nonostante abbia contratto il virus in maniera pressoché asintomatica.

La Lamborghini era stata anche chiamata dalla redazione de L’Isola dei Famosi per affiancare Iva Zanicchi come opinionista. All’ultimo minuto è stato reclutato anche Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, pertanto la cantante dovrà unirsi a loro in studio a breve.