Elettra Lamborghini mostra una foto in toplesss

Elettra Lamborghini ha deciso di stupire tutti i suoi seguaci, in quanto ha detto ai suoi fan di dover fare un annuncio importantissimo. ”Attention please, annuncio importantissimo”, ha scritto in una storia Instagram per catturare l’attenzione dei suoi followers.

LA FOTO CHE HA LASCIATO SENZA FIATO I FAN – Elettra Lamborghini ha poi deciso di pubblicare una foto in cui si è mostrata con indosso dei pantaloni e a corpo nudo, con il seno tra le mani per coprire i capezzoli. Con la descrizione del post ha svelato il reale motivo di questa pubblicazione:

”Ora che ho la vostra attenzione, questo post è solo per ricordarvi che a mezzanotte esce il ep Twerking Beach”, ha scritto la nota ereditiera. La Lamborghini, insomma, ha saputo come attirare l’attenzione su di sé.

Spesso parla di ciò che le succede con carisma e ironia e stavolta ha deciso di fare questo importante annuncio ai suoi fan così. Inoltre, sappiamo che è sempre molto attiva sui social.

Nelle ultime storie, per esempio, si era presentata stesa sul letto con un lenzuolo bianco. Ha parlato della sua giornata, mentre aveva fame e aveva voglia di dormire, dopo aver preso due aerei in 24 ore. Per vedere la sua foto provocante clicca qui.