Elettra Lamborghini, non sfugge la sua ultima dichiarazione: “Così voglio spendere i miei soldi”

È innegabile il successo che Elettra Lamborghini ha conquistato con il suo ultimo singolo. “Pistolero” è infatti divenuto uno dei tormentoni di questa estate. Ultimamente l’ereditiera ha attirato l’attenzione sui social per una dichiarazione che non è certo passata inosservata agli utenti.

“Come voglio spendere i miei soldi” – Dopo il successo musicale e la sua esperienza come opinionista a “L’Isola dei Famosi”, la Lamborghini si sta godendo le sue meritate vacanze. Attualmente la cantante è a Montecarlo in compagnia di suo marito Afrojack, con cui il 26 settembre festeggerà il loro primo anno di matrimonio.

Solo qualche settimana fa la coppia è finita al centro del gossip. Si è infatti iniziato a vociferare di una presunta gravidanza, smentita però dall’invidiabile fisico che Elettra sta sfoggiando in questi giorni.

L’ereditiera non ha mai smentito ufficialmente tale rumors, ma il suo stesso corpo parla chiaro. Nonostante ciò, la ragazza non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, ma ha anche ammesso di essere ancora giovane per un simile passo.

Molto attiva sui social, l’ex volto di Riccanza è nota per il suo caratterino esuberante e il suo essere diretta. Non è di certo sfuggita una dichiarazione fatta sui social. Con la solita ironia che la contraddistingue, Elettra Lamborghini ha rivelato ai suoi follower: “Un giorno spenderò tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio”.