Elettra Lamborghini, ospite a Domenica In: Mara Venier incenerita dalla cantante

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Elettraton, Elettra Lamborghini è stata ospite a Domenica In. Durante l’intervista, andata in onda domenica 4 giugno, la cantante non solo ha parlato della sua carriera, ma anche del suo matrimonio con Afrojack.

LA VENIER INCENERITA DALLA CANTANTE – Tra i tanti temi affrontati durante l’intervista, Mara Venier ha trattato anche la maternità. “Senti, ma un bambino?”, ha così domandato la padrona di casa alla cantante. La Lamborghini, però, non ha apprezzato la domanda. La cantante ha infatti fulminato con lo sguardo la conduttrice, replicando solo con un: “Sacrilegio”.

Davanti alla reazione dell’artista, l’intervista si è poi spostata sulla sua storia d’amore. Da qualche anno, infatti, la ragazza è felicemente sposata con Afrojack, conosciuto durante l’Home Festival. Dopo il loro primo incontro, il dj ha contatto Elettra su Instagram e da lì è nato l’amore tra i due.

ELETTRA E LA MATERNITÀ – Solo pochi giorni fa, durante un’intervista rilasciata a Vaniity Fair, Elettra Lamborghini ha spiegato il perché non vuole ancora diventare mamma:

“Ho paur…issima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social. Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.