Elettra Lamborghini, polso tumefatto per la rimozione di alcuni tatuaggi: “Fa ancora male”

Elettra Lamborghini ha deciso di dare una svolta alla sua vita rimuovendo alcuni tatuaggi. La ricca ereditiera e cantante, infatti, si è recata presso uno studio per rimuovere alcuni “errori” fatti in passato, tuttavia sembrerebbe essere una procedura molto difficile e dolorosa.

Rottura con il passato

La 28enne ha deciso di rimuovere alcuni tatuaggi fatti quando era giovanissima. Tra questi ovviamente non c’è e non ci sarà mai quello leopardato sul lato B poiché è diventato un tratto distintivo della sua personalità. Elettra sta cercando di rimuovere ben tre tatuaggi: un pesce colorato, la scritta Karack e la dedica a Dagda, uno dei suoi cavalli.

La Lamborghini però ha spiegato che non è una procedura semplice e la situazione non è proprio migliorata. Infatti, la cantante presenta sui social il polso completamente tumefatto: “Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più ca***e di prima. Non so che dire, non si tolgono”.

Sul tatuaggio leopardato ha detto: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca**atine che avevo sulle braccia”. Come dicevamo prima, il tatuaggio leopardato è un tratto distintivo del suo personaggio.

Elettra ha inoltre consigliato ai suoi fan di non fare tatuaggi a caso e senza senso poiché potrebbero pentirsi un giorno. Un tatuaggio deve essere pensato, secondo la cantante, e non fatto solo per il gusto di farlo.