Elettra Lamborghini, possibile concorrente a Ballando con le Stelle: le parole della cantante

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Elettra Lamborghini si è scatenata in pista in qualità di ospite. Recentemente la cantante si è lasciata andare a una frase che fa pensare a una sua possibile partecipazione al programma di Milly Carlucci come concorrente.

POSSIBILE CONCORRENTE? – Lo scorso sabato a esibirsi sulla pista di Ballando con le Stelle è stata Elettra. L’artista, in qualità di ballerina per una sera, ha dimostrato la sua energia e di sapersi destreggiare con i ritmi latini. Come accade in ogni puntata, è entrato in scena Paolo Belli, che ha tentato di far firmare alla cantante un finto contratto per farla tornare come concorrente per la prossima edizione.

La Lamborghini, però, non era affatto a conoscenza di questo simpatico siparietto. L’artista, infatti, ha così ammesso:

“Io lo farò solo con il mio Moreno, perché mi sono trovata bene e mi ha fatto girare come una trottola. Lo farò solo con Moreno Porcu! Devo firmare? Oddio ma quando lo farete? Io non so nemmeno se sarà vivo l’anno prossimo. La mia psicologa mi dice sempre di vivere nel qui ed ora. Ma come devo firmare? Non so ancora cosa farò l’anno prossimo“.

Recentemente, però, la cantante si è lasciata andare ad una frase che fa pensare ad una su possibile partecipazione alla trasmissione di Milly Carlucci. Condividendo nelle IG Stories la sua esibizione, Elettra ha così scritto: “Già mi manca voglio tornare anche settimana prossima, erano almeno 7 anni che non ballavo caraibico mi è tornata una voglia assurda ❤️“.