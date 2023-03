Elettra Lamborghini, ritardo sospetto: le parole di lei

Elettra Lamborghini è sposata da tre anni con Afrojack e fidanzata con lui da cinque e in tanti si chiedono se i due siano pronti a mettere su famiglia. Di tanto in tanto, la cantante ed ereditiera spiega sui social di non essere pronta a causa dei diversi impegni professionali di entrambi, pertanto al momento condividono la gioia di avere un cagnolino che li segue in tutto il mondo.

Ritardo e preoccupazione per Elettra

La Lamborghini ormai è una nota cantante e guadagna principalmente con i suoi tormentoni. Afrojack, invece, è sempre in giro per il mondo a far ascoltare la sua musica essendo un noto deejay. Questo sta a significare che i due si incontrano spesso in diverse case e non hanno una vera e propria stabilità.

Per questo motivo, Elettra ha sempre spiegato di non essere pronta per diventare mamma perché non saprebbe come conciliare la vita famigliare con quella lavorativa. Nelle scorse ore, infatti, la giovane ha vissuto momenti di ansia e preoccupazione a causa di un ritardo delle mestruazioni.

Con un TikTok divertente, Elettra si è mostrata chiusa in bagno per poi uscire intonando “Ti ringrazio mio signore non ho più paura” e allegando la seguente descrizione: “Quando dopo 1 settimana di ritardo ti arriva il ciclo”. Insomma, nessun pargolo in vista e sembra che la Lamborghini sia molto felice di questo.

Al momento, dunque, sembrerebbe che l’artista non abbia nessuna voglia di mettere su famiglia, chissà se in futuro deciderà di cambiare idea.