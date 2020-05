Elettra Lamborghini, su Instagram: una sorpresa che lascia senza parole i fan

Molto chiacchierata è l’esuberante e solare ricca ereditiera, da qualche anno sbarcata nel mondo della discografia italiana. Si tratta di Elettra Lamborghini, molto discussa per il suo essere fuori dalle righe. La cantante non ha mai fatto mistero del suo bellissimo rapporto con i suoi tanti fa, sorprendendoli per l’ennesima volta.

LEI E I SOCIAL – La ragazza, che su Instagram conta ben 5 milioni e 700 mila follower, condivide spesso sprazzi della sua vita sui social. Soprattutto durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la cantante è stata ancora più attiva, postando foto e video in compagnia del fidanzato e futuro marito Afrojack, noto dj.

Recentemente, Elettra ha voluto rendere partecipe i fan in uno dei giorni più importanti dell’anno: il suo compleanno. L’artista ha colto l’occasione per fare una piccola burla ai suoi follower, esibendo sulla torta il numero 18, allegando una simpatica didascalia. Oggi ha voluto sorprendere i fan, facendosi perdonare per il piccolo scherzetto.

LA SORPRESA AI FAN – La Lamborghini ha voluto sorprendere i tanti fan che attendevano con impazienza una novità riguardo la sua musica. La ragazza ha rivelato su Instagram un featuring che uscirà questa sera a mezzanotte.

“Ve lo tenuto nascosto fino all’ultimo”, ha così scritto Elettra sotto il post in cui mostra la cover del singolo. Questo nuovo singolo si chiama Hola Kitty, un featuring con i dj Bizzey e Lassa. Ora non resta altro che attendere lo scoccare della mezzanotte.