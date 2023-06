Elettra Lamborghini, sulla gravidanza: “Ho paurissima di diventare mamma”

Elettra Lamborghini è pronta a tornare sulle scene musicali con un nuovo disco. In attesa dell’uscita del suo nuovo progetto, l’artista darà il via a un tour instore. In occasione di tale evento la cantante si è concessa un’intervista in cui ha parlato di una possibile gravidanza.

“Ho paurissima di diventare mamma” – Intervistata da Vanity Fair, la Lamborghini è tornata a parlare del tema della gravidanza. Un anno fa, infatti, si era vociferato che la cantante e il marito e artista Afrojack fossero in attesa della cicogna. Voce che è stata subito smentita dalla cantante stessa.

A un anno dei rumors, Elettra è tornata sul chiacchierato argomento. La cantante ha ammesso di non sentirsi ancora pronta a diventare mamma, spiegando i motivi di tale scelta:

“Ho paur…issima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social. Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.

Ha poi parlato del suo rapporto con i soldi, suscitando non poche polemiche nelle ultime ore. Elettra Lamborghini, infatti, ha così ammesso:

Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce.

“Ci riescono le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: “Ma che mi frega?”.