Elettra Lamborghini, voglia di maternità: pronta ad adottare?

In occasione della sua partecipazione al programma televisivo Verissimo, Elettra Lamborghini ha condiviso la sua esperienza personale senza riserve. La cantante ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, che l’ha spinta a cercare assistenza in tempo prima che fosse irrimediabilmente tardi. Successivamente, ha discusso apertamente del suo desiderio di diventare madre e dell’opzione dell’adozione, cammino sostenuto dal suo sposo AfroJack.

Pronta all’adozione?

Durante l’intervista, Elettra Lamborghini ha descritto come sia stata costretta a fare i conti con un periodo difficile della sua vita, in cui ha sentito la necessità di chiedere aiuto e mettersi in discussione. Non ha specificato di cosa si trattasse esattamente, ma ha affermato di aver superato questa fase grazie all’appoggio della sua famiglia e dei suoi cari.

L’artista ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla propria crescita personale e di prendersi cura della propria salute mentale. Ha anche confessato che in passato aveva sottovalutato questi aspetti, ma l’esperienza vissuta l’ha portata a capire quanto fossero essenziali per il suo benessere.

Elettra è molto contenta dell’anno nuovo, che si prospetta pieno di successi, e che la vedrà impegnata in un progetto sorprendente: diventare madre attraverso l’adozione. L’idea, come ha raccontato Lamborghini a Silvia Toffanin, le è venuta dopo aver appreso la storia di una bambina di tre anni che aveva affrontato molte difficoltà a causa dei suoi genitori e che ora si trovava in un istituto per orfani.

Da qui l’idea, maturata anche dopo aver parlato con il marito AfroJack e la sua famiglia, di diventare al più presto madre tramite adozione: “Sono pronta, ne ho parlato anche con mio marito, lui mi ama ed è d’accordo. Io voglio dare amore. Se viene da me, o è un piccolo che adotto è uguale. Soprattutto se è in una situazione sfortunata, lo aiuterei molto volentieri e sarebbe mio figlio”.