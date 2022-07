Elezioni di settembre, il focus sulle possibili alleanze: 3 le coalizioni per 3 possibili scenari

In vista del voto del 25 settembre, Sky TG24 configura tre possibili scenari in base ad un'analisi Quorum/YouTrend

Dopo la crisi di governo e le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, adesso l’attenzione dei partiti è rivolta alle elezioni politiche del 25 settembre. Uno dei temi caldi è quello relativo alle possibili alleanze, soprattutto per quanto riguarda Pd e M5S.

Un’analisi Quorum/YouTrend per Sky TG24 disegna 3 coalizioni per 3 possibili scenari: con la coalizione di centrodestra che rimane la stessa, il numero dei seggi varia in base alle scelte degli altri attori politici in campo. L’analisi Sky, dunque, prevede 2 possibilità:

“Lo scenario A vede la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e alcune liste di centro. In questo caso il centrosinistra si allea con partiti centristi, Verdi/Sinistra e Articolo 1-MDP. Il M5S corre da solo

Lo scenario B vede la stessa coalizione di centrodestra e il M5S ancora solo, ma il centrosinistra si comporrebbe di Pd, Verdi/Sinistra e Articolo 1-MDP, mentre i partiti centristi correrebbero alleati solo fra loro

Nello scenario C il centrodestra rimane con la coalizione come nelle ipotesi precedenti e anche il Centro corre solo come nello scenario B. A cambiare sono Pd e M5S che si alleano, insieme a Verdi/Sinistra e Articolo 1-MDP”.