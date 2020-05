Elezioni in Puglia: sicurezza e protocollo anti contagio

Tra le numerose riaperture previste non potevano mancare i seggi elettorali, tra questi quello di Bari. Ma come avverranno le elezioni in Puglia?

VOTO ESTIVO – Il tempo di tornare alle urne si avvicina. In tal senso, il Policlinico di Bari ha messo in piedi un protocollo anti contagio. Se dovesse funzionare verrà sicuramente adottato dalle altre regioni, cosicché né elezioni né referendum possano rappresentare un problema. L’idea sarebbe il voto estivo, secondo un documento scientifico scritto da Luigi Vimercati e Fulvio Fucilli, rispettivamente direttore dell’Unità operativa di medicina del lavoro del Policlinico di Bari e direttore del Servizio di prevenzione e protezione.

ELEZIONI IN PUGLIA AI TEMPI DEL COVID – «[…] in assenza di misure di profilassi […] È auspicabile pertanto anticipare la finestra di voto durante il periodo estivo». Così cita il documento, spiegando poi quali saranno le regole da seguire. «Il distanziamento fisico continua a essere una delle misure di prevenzione più importanti. Per questo, dunque, per l’allestimento dei seggi elettorali potrebbero essere utilizzati in via preferenziale palazzetti dello sport, palestre scolastiche e multisala».

Inoltre: «I componenti del seggio e tutto il personale predisposto per il corretto svolgimento delle procedure elettorali dovrà obbligatoriamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina Ffp2, visiera di protezione, guanti, camice monouso. Le cabine per il voto dovranno essere distanziate di almeno 2 metri. L’elettore dovrà indossare mascherina e dopo l’igiene delle mani, utilizzare guanti monouso forniti dalla commissione. Al termine delle operazioni di voto la matita usata per le schede sarà disinfettata, ad opera di uno dei componenti la commissione, con un panno inumidito da soluzione alcolica (almeno al 70%) o ipoclorito di sodio al 0,1%».

Infine il documento sottolinea l’importanza di istituire “seggi volanti” e digitali, per la popolazione contagiata costretta a casa.