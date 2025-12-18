giovedì, Dicembre 18, 2025
Elga Enardu, annuncia la fine del suo matrimonio con Diego Daddi: le critiche

Elga Enardu, fonte: account ufficiale Instagram

Elga Enardu ha da poco annunciato la fine del suo matrimonio con Diego Daddi.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha reso pubblica la notizia su Instagram con un messaggio di poche parole, non specificando i motivi della rottura. Non appena lo scoop è diventato di dominio pubblico, molti utenti hanno espresso la loro opinione. Secondo alcuni, tra i due non c’è nessuna separazione in corso. Anzi, non si tratterebbe che di una trovata per tornar a far parlar della coppia.

La loro storia sin da sempre è stata tormentata. Dopo un periodo di lontananza, l’anno scorso Elga e Diego annunciarono di essere tornati insieme. A distanza di soli pochi mesi, si è verificata nuovamente la stessa scena: l’influencer che rende nota la fine del suo matrimonio, il silenzio di Daddi e le critiche che li assalgono.

Ecco, le parole che la Enardu ha usato questa volta:”La storia mia con Diego è finita. È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà”. Solo qualche giorno dopo, però, Elga ha pubblicato un video in cui si diverte; ballando in compagnia di un suo amico. La clip ha riscosso molto clamore. Secondo molti, non è normale che una persona che si è appena separata, si mostri con un sorriso smagliante, più contenta che mai.

Tra tutti, c’è stata una voce fuori dal coro: una certa signora Angela. La donna con fermezza ha affermato che l’ex tronista non è affatto una persona che inscenerebbe una simile finzione. Ha concluso il suo commento, dicendo: “Avrà capito che non c’era nulla da fare”. All’influencer, le parole in sua difesa non sono passate inosservate. Ha, infatti, lasciato un like all’utente.

