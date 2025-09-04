Elga Enardu, criticata per l’iscrizione di Diego Daddi alla piattaforma Onlyfans

Diego Daddi ed Elga Enardu, nelle ultime ore, sono al centro delle critiche degli utenti dei social. L’influencer ha recentemente pubblicato un video in cui lei e suo marito ballano. Ha destato scalpore l’outfit del quarantenne, che ha registrato il contenuto; indossando soltanto i boxer.

In realtà, questo è stato soltanto l’elemento da cui i followers sono partiti, per criticare la recente iscrizione di Diego alla piattaforma “Onlyfans”, nota per le immagini molto spinte ed ardite.

Nessuno sembra essersi dimenticato della scelta lavorativa di Daddi. Nelle ultime ore, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha riportato una confessione, fatta da un suo amico. Il soggetto, in questione, dopo aver trascorso una serata con persone benestanti, ha provato vergogna nel dover salire su un mezzo pubblico; per far ritorno a casa.

Questo episodio è stato, soltanto, uno spunto da cui è partita Elga per compiere una riflessione più ampia. Le sue parole: “Io penso che non essere benestanti non sia una vergogna. Prima o poi, se uno si impegna, i risultati arrivano. Ma se non dovessero arrivare, chi se ne frega”. Ha, poi, aggiunto:”Il benessere è qualcosa che aiuta tantissimo, ma non è assolutamente la felicità. Non pensate necessariamente che le persone pensano qualcosa su di voi. Non è facile cercare di trasmettervi quello che a me ha fatto crescere, con una serenità pazzesca. Vivo per il mio orticello. Ho passato momenti di m***a, dove ho contato le monete ed ero fierissima di me. Non riuscivo neanche a comprare il pane.”

Elga ha rivelato di aver vissuto situazioni complicate e di essersi data da fare, anche facendo i lavori più umili. Agli occhi di molti, quando detto sembra in chiaro contrasto con l’iscrizione di Diego Deddi ad Onlyfans. Perché creare contenuti su tale piattaforma, se non si è interessati al benessere? O perché non cercare un altro tipo di impiego?