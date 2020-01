Eliana Michelazzo: la frecciatina su Instagram a Selvaggia Roma

Sembra che la questione tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma non sia ancora terminata. Elina è infatti tornata a far parlare i social con l’ultima velata frecciatina verso l’ex amica. Le due, infatti, non si parlano più dopo che Selvaggia, a detta della Michelazzo, ha avuto un flirt con il suo ex fidanzato.

L’ANNUNCIO DI SELVAGGIA – Come riportato dalla pagina Veryinutilpeople.it, Selvaggia, tramite le sue Instagram Stories, il motivo per cui mancherà due giorni dai social. “Per motivi familiari non sarò presente per due giorni”, così ha scritto la donna nelle sue Instagram Stories. Cosa ha spinto, quindi, Eliana Michelazzo a rivolgerle quella frecciatina?

LA FRECCIATINA DELLA MICHELAZZO – Qualche ora dopo l’annuncio della Roma, Eliana ha condiviso delle IG Stories palesemente rivolte all’ex amica. Le parole della donna sono una chiara allusione all’uscita di Selvaggia, avvenuta proprio ieri sera. Tramite delle storie di Alessandro, un amico, si è vista l’ex concorrente di Temptation Island in un locale mentre si divertiva. La Michelazzo, riprendendo il comunicato della donna, ha aggiunto: “Sarò assente per motivi familiari, però, vado un po’ in discoteca, a bere”. Ha poi continuato, dicendo: “Però non pubblico su Instagram, perché se pubblico su Instagram si sgama quello che ho combinato”. L’ultima affermazione di Eliana fa pensare che Selvaggia abbia combinato qualcosa. Cosa è successo?