Eliana Michelazzo, sbugiarda Pamela Prati a Verissimo: l’inaspettato intervento di Silvia Toffanin

Dopo quanto dichiarato da Pamela Prati al GF Vip sul caso Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo ha deciso di tornare sul piccolo schermo per dire la sua. Durante l’ultima puntata di Verissimo, l’ex manager della Prati ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, smentendo diverse dichiarazioni della gieffina.

L’INASPETTATO INTERVENTO DI SILVIA TOFFANIN – Attraverso una lunga intervista a Verissimo, la Michelazzo ha voluto ripercorrere nuovamente quanto accaduto diversi anni fa. Eliana, insieme a Pamela Perricciolo e alla Prati, è stata protagonista di uno dei casi di cronaca rosa più chiacchierati degli ultimi anni.

Durante la sua intervista, la Michelazzo ha commentato alcune delle dichiarazioni fatte da Pamela ai microfoni del GF Vip. La Prati, infatti, ad Alfonso Signorini ha ammesso di non aver guadagnato nulla dal caso Caltagirno. A smentire tale dichiarazione è stata proprio Eliana, che ha parlato della tanto chiacchierata copertina del settimanale Gente con protagonista proprio la Prati in abito da sposa:

“Pamela Prati è stata pagata sia per le foto del settimanale Gente che per provare l’abito da sposa. Anche l’atelier ha pagato. Non è vero che non ha preso soldi da nessuno. Anche la tv paga. Lei diete un Iban e quando arrivavano i soldi della Rai li prese lo stato. Perché lei ha un debito ovviamente. Ho i messaggi della Rai”.

A questo punto Silvia Toffanin ha deciso di intervenire, confermando quanto detto dalla donna. La conduttrice, infatti, ha tenuto a specificare la questione dei compensi: “Anche la tv paga, Pamela qui non è mai venuta a titolo gratuito“.