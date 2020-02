Elisa De Panicis, chiusa con Theo Hernandez: finita per un’altra?

Nonostante il suo breve percorso al Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis è riuscita a divenire una delle protagoniste del reality. L’influencer è infatti finita al centro delle chiacchiere per via del suo movimentato rapporto con Denver, suo inquilino dentro la casa.

IL FLIRT CON HERNANDEZ – Sebbene Elisa sia stata la prima eliminata di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto molto parlare di sé. Finita nell’occhio del ciclone mediatico per via del rapporto con Andrea Denver, l’influencer era divenuta uno degli argomenti di spicco del reality. Anche dopo l’eliminazione, la ragazza era tornata dentro la casa per chiarire un’ultima volta con il modello. Proprio in quell’occasione, il conduttore e giornalista Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire un inaspettato scoop. La De Panicis aveva avuto un flirt con un noto calciatore: il difensore del Milan Theo Hernandez.

FINITA CON THEO: C’È DI MEZZO UN’ALTRA? – Da quanto riportato dal settimanale Oggi, il flirt con Hernandez sarebbe già giunto al capolinea. Pare che il motivo che ha portato a questa rottura è da attribuire alla loro storia che era ormai divenuta di dominio pubblico. Stando al settimanale, pare che Hernandez abbia già voltato pagina. Il calciatore è stato infatti paparazzato con un’altra ragazza, un volto noto della televisione. Si tratta di Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona ed ex tentatrice della scorsa edizione di Temptation Island. Non si sa altro vista anche la riservatezza del ragazzo riguardo la sua vita privata.