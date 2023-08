Elisa Esposito, la prof del Corsivo racconta il suo dramma: “Mi trovo senza nulla”

Divenuta famosa su TikTok come prof del Corsivo, nelle ultime ore Elisa Esposito si è lasciata andare a un lungo sfogo. Attraverso i suoi canali social, la ragazza ha raccontato il dramma che ha vissuto durante l’incendio che ha colpito alcune città della Sardegna.

“Mi trovo senza nulla” – Purtroppo gli incendi non si fermano, ad essere recentemente colpita è stata anche la Sardegna. Nella giornata di sabato 5 agosto, sono stati segnalati diversi roghi che tra Posada e Siniscola, con almeno 600 persone che sono state evacuate. Tra coloro che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni c’è stata anche Elisa, in questi giorni in vacanza in Sardegna insieme alla sua vacanza.

Durante il suo primo giorno di vacanza, la Esposito si è trovata costretta a lasciare l’abitazione in cui lei e la sua famiglia alloggiavano. A raccontare quanto vissuto è stata proprio la tiktoker attraverso i suoi canali social: “È scoppiato un incendio, è iniziato alle 14 e alle 19.30 è ancora in corso. C’erano le fiamme direttamente davanti al nostro balcone, ci hanno fatto evacuare”.

La ragazza ha voluto documentare il tutto, raccontando il terrore provato non appena ha assistito alle fiamme che lambivano il paesaggio attorno a lei: “Ci siamo riempiti di cenere, ero in panico. Si continuano a sentire cose che esplodono, ambulanze, vigili del fuoco”.

Purtroppo, come raccontato da Elisa Esposito, le è impossibile ancora recuperare i suoi effetti personali, dato che la casa è ancora inagibile: “Nella casa avevo letteralmente tutto, adesso mi ritrovo senza nulla in costume, stanotte non sappiamo nemmeno dove dormire. Quando abbiamo provato a entrare per recuperare le cose c’era già la polizia e non ci hanno fatto passare”.