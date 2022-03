Elisa Isoardi, ancora disoccupata: ritorno in Rai “vietato”?

L'ex conduttrice potrebbe non tornare in Rai perché qualcuno si oppone

Elisa Isoardi, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, avrebbe subito un blocco, un po’ per scelta, un po’ per decisione di altri. La conduttrice, ex fidanzata di Matteo Salvini, starebbe forse ancora pagando la fine della relazione con il leader della Lega. Vediamo perché le due cose sarebbero correlate.

Ritorno in Rai “vietato”?

Stando alle ultime indiscrezioni di Dagospia, la Isoardi non tornerà presto in tv. Dopo una parentesi in Rai con la conduzione della Prova del Cuoco, la conduttrice è approdata dapprima a Ballando Con Le Stelle e successivamente all’Isola dei Famosi. In attesa di nuovi progetti, Elisa si è dedicata alla sua famiglia e i suoi affetti ma l’attesa si sta prolungando fin troppo.

Di recente, infatti, si era parlato di un suo ritorno su Rai 1 per condurre Uno Mattina Estate. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto perché all’ultimo momento la conduzione è passata a Maria Soave: secondo Dagospia qualcuno non vorrebbe il ritorno della Isoardi in Rai. Pare, infatti, che un consigliere d’amministrazione della Lega avrebbe posto un veto sulla giovane presentatrice.

Questo sta a significare che la fine della relazione con Matteo Salvini, il quale ad oggi è felice con Fracesca Verdini, pesa ancora sulle spalle della conduttrice. “La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini” scrive Dagospia.

La conduttrice comunque sarebbe in lista per condurre la prossima edizione di Linea Verde. Anche in questo caso, però, le probabilità sarebbero basse e la Isoardi non ha commentato nulla su questa notizia.