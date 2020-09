Elisa Isoardi finisce in ospedale, la dedica a Raimondo Todaro

Qualche ora fa, sul profilo profilo di Elisa Isoardi, sono comparse alcune Instagram Stories nelle quali la giovane donna ha annunciato di trovarsi fuori l’ospedale per alcuni controlli.

LA DEDICA DI ELISA ISOARDI PER RAIMONDO TODARO – Come saprete, Elisa Isoardi, sta partecipando a Ballando Con Le Stelle, e, per questo, dall’ospedale, ha inviato un messaggio a Raimondo Todaro, il suo partner di ballo.

I due, ultimamente, sono molto vicini, a tal punto, che molti hanno pensato che tra i due ci fosse del tenero. Non sappiamo se effettivamente tra i due potrà mai nascere qualcosa.

Intanto, il celebre ballerino di latinoamericano, non ha risposto, ma ha semplicemente ripostato la storia nella quale Elisa Isoardi gli annunciava che sarebbe tornata presto in trasmissione, nonostante il piccolo infortunio.

L’INFORTUNIO DI ELISA ISOARDI – Non sappiamo come mai Elisa sia finita in ospedale. Stando ad alcune voci la donna pare che abbia avuto un incidente dal quale ne ha conseguito un infortunio.