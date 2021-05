Elisa Isoardi smentisce il flirt con Raimondo Todaro: ”Flirt? Tra noi nemmeno un bacino”

E’ andata in onda in seconda serata su Italia 1 il terzo appuntamento di Venus Clb, programma condotto da Lorella Boccia insieme a Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Elisa Isoardi, reduce dall’Isola Dei Famosi, è stata ospite nel programma e ha parlato della sua vita privata, oltre che lavorativa, della sua partecipazione a ”Ballando Con Le Stelle” e l’addio a ”La prova del cuoco”.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: FLIRT? – Lorella Boccia ha chiesto a Elisa Isoardi se realmente ci fosse stato un flirt con Raimondo Todaro, ballerino che l’ha accompagnata nell’esperienza di ”Ballando Con Le Stelle”. La Isoardi ha smentito la possibile relazione tra i due:

“Se c’è stato un flirt tra noi? Credimi che non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara a Ballando con le Stelle…” Insomma sembra aver smentito categoricamente qualsiasi legame d’amore con Raimondo Todaro, se non di amicizia.

Ha poi dichiarato di aver deciso di partecipare all’Isola Dei Famosi : “Mi sono voluta mettere in gioco…Io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore…Dopo 18 anni di conduzione ininterrotta ho sentito la necessità di cambiare e mettermi in gioco…”.

I FUTURI PROGETTI DI ELISA ISOARDI – La padrona di casa ha chiesto a Elisa Isoardi quali fossero i suoi progetti futuri. Lei ha però preferito non rispondere, infatti ha detto: “Domanda difficile…Posso tornare la prossima puntata così te lo dico?”, in sottofondo lo studio si è riempito di risate.