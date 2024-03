Elisa Visari dimentica Andrea Damante? Beccata con un altro uomo

Le voci di una presunta crisi tra Elisa Visari e Andrea Damante hanno cominciato a circolare alcune settimane fa, quando la coppia ha smesso di seguirsi sui social e si è mostrata sempre meno insieme in pubblico. Questo silenzio ha alimentato le speculazioni tra i fan, che si sono chiesti cosa stesse succedendo alla coppia. Tuttavia, il colpo finale potrebbe essere arrivato con l’avvistamento della Visari con un altro uomo.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, una follower le ha comunicato di aver visto Elisa baciare un noto attore in una discoteca lo scorso sabato. Il nome dell’attore in questione è Simone Susinna, famoso per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e al film Netflix 365 giorni. Anche se non ci sono prove fotografiche, l’attendibilità della fonte è stata confermata da altre testimonianze presenti quella sera nel locale, conferendo al gossip una certa dose di realismo.

Questa situazione solleva molte domande sul destino della relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante.

Damante ritorno di fiamma con Giulia De Lellis?

Per una beffarda coincidenza (o forse no?), la crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari è emersa quasi contemporaneamente alla rottura di Giulia De Lellis, storica ex del DJ, con Carlo Beretta. Da allora, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno interagito su Instagram, scambiandosi diversi “like” e riaccendendo le speranze dei fan della coppia nata a Uomini e Donne e già più volte naufragata.

Come era prevedibile, il presunto riavvicinamento di Damante alla sua ex fidanzata ha alimentato ulteriormente il fuoco sacro del gossip. Per ora, non resta che attendere la naturale evoluzione degli eventi, mentre il pubblico rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questo intricato scenario amoroso.