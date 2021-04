Elisa Visari e Andrea Damante, gaffe della giornalista: la chiama Giulia

Elisa Visari è l’attuale fidanzata di Andrea Damante, deejay veronese ed ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza ha 19 anni ma ha già una carriera molto attiva, attrice e modella, protagonista di “A casa tutti bene”. In queste ultime ore, Elisa è stata intervistata da una giornalista di Grazia, la quale però ha fatto una gaffe imperdonabile.

GAFFE PER LA GIORNALISTA: LA CHIAMA GIULIA COME L’EX DI ANDREA – Tutti conoscono Giulia De Lellis, famosa ex fidanzata di Andrea Damante, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Durante l’intervista, la giornalista di Grazia ha fatto una gaffe chiamando Elisa “Giulia”. Insomma, un nome sicuramente non casuale. Questa piccola dimenticanza ha lasciato interdetta la Visari, la quale ha fatto un’espressione abbastanza imbarazzata.

La pagina Instagram Very Inutil People ha riportato lo spezzone del video in cui la giornalista la chiama Giulia. Ovviamente il post è stato assaltato dai fan che hanno commentato la vicenda. Tra questi spunta il commento di Beatrice Valli, rivale di Giulia De Lellis, la quale ha scritto sorridendo “Molto bene”.

Non sono mancati, invece i commenti dei fan della De Lellis, i quali sperano in un ritorno della coppia Damellis. In molti si sono riversati nella diretta per offendere e denigrare la giovane Elisa, con l’unica colpa di essersi innamorata di Andrea Damante. Tuttavia, la storia d’amore tra loro procede a gonfie vele.

“Le ha fatto male, l’ho sentita” si legge sulla pagina Instagram. “Insulto peggiore non potevano farle” commenta un altro utente. “Che meraviglioso e indifferente ‘scusami'” commenta un altro follower. Insomma, la gaffe non è passata inosservata ma la giornalista ha chiesto scusa. Cosa avrà pensato Elisa Visari? Qui il video dell’intervista.