La notizia è ufficiale: Elisa Visari e Andrea Damante stanno per diventare genitori. L’attrice romana e il DJ veronese hanno confermato l’arrivo di un bambino, lasciando di sorpresa molti fan, che da tempo non avevano aggiornamenti certi sulla loro storia d’amore, spesso segnata da momenti di crisi e riavvicinamenti.

Attraverso Instagram, Elisa ha condiviso alcuni dettagli della gravidanza rispondendo alle curiosità dei suoi follower. Alla domanda su come Andrea stia vivendo questa nuova fase, la giovane attrice ha risposto con entusiasmo: “È felicissimo, letteralmente impazzito dalla gioia. Non vede l’ora di conoscere nostro figlio. E poi, trattandosi di un maschietto, ha già in mente di decorargli la stanza in stile Inter”.

La Visari ha raccontato anche di quanto il compagno si stia dimostrando attento e protettivo, tanto da svegliarla la notte per assicurarsi che segua tutte le indicazioni necessarie durante la gravidanza. “A volte è fin troppo scrupoloso, ma fa tutto con amore”, ha spiegato sorridendo.

Elisa ha scoperto di essere incinta a febbraio e ha appena superato il quarto mese: è alla 17esima settimana e il parto è previsto per il 18 settembre, proprio nel giorno in cui lei festeggia il compleanno. Una coincidenza che renderebbe quella data ancora più speciale.

Dopo un inizio un po’ complicato, con stanchezza e nausee, ora la futura mamma sta bene. I due hanno già iniziato a prepararsi all’arrivo del piccolo con i primi acquisti, anche se il nome resta ancora da decidere. L’intenzione è quella di sceglierne uno semplice ma particolare, che rappresenti qualcosa di unico per entrambi.