Elisa Visari, gesto social: frecciatina che conferma la rottura con Andrea Damante?

Negli ultimi giorni a finire nel mirino della cronaca rosa sono stati Elisa Visari e Andrea Damanti. Da quanto emerso recentemente sui social, sembrerebbe giunta al capolinea la storia tra la giovane attrice e l’ex volto di Uomini e Donne. A confermare quest’ultima voce sarebbe un video pubblicato dalla ragazza sui social.

FRECCIATINA ALL’EX TRONISTA? – Conclusa la turbolenta storia d’amore con Giulia De Lellis, Andrea ha trovato l’amore al fianco di Elisa. Da quanto emerso nei giorni scorsi, però, sembrerebbe che tra il dj veronese e la Visari ci sia aria di crisi. A farlo pensare sarebbero stati alcuni movimenti social fatti dai due protagonisti del gossip.

A destare i primi sospetti al popolo dei social è stato il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice hanno smesso di seguirsi. Da parte loro, però, regna ancora il silenzio sulla questione. I due, infatti, non hanno rilasciato alcun commento per smentire o confermare i recenti rumor.

Se da parte di Elisa e Andrea non è giunta alcuna dichiarazione, a Deianira Marzano continuano a giungere diverse segnalazioni da parte dei suoi follower. L’ultima segnalazione giunta all’esperta di gossip riguarda un recente video che la ragazza ha condiviso su TikTok e che confermerebbe la rottura con il dj: “Deia hai visto l’ultimo TikTok di Elisa Visari? Pesante frecciatina ad Andrea Damante che conferma praticamente che si sono mollati ed è stata lei a lasciarlo”.

Il video in questione vede la Visare canticchiare 100 messaggi, il nuovo brano di Lazza. Nel dettaglio, la modella canticchia i versi:

“Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi

È inutile che mi angosci, mi mandi cento messaggi

A cui non risponderò, oh, non ne sono più capace

Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace”.