Elisa Visari in dolce attesa, mini Damante in arrivo.

La notizia ormai girava da tempo, oggi è arrivata la conferma. Andrea Damante ed Elisa Visari stanno per diventare genitori, l’attrice è in dolce attesa.

È stato il d-j ad annunciare la splendida notizia sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” ha pubblicato un video in cui ha immortalato i momenti più importanti di questi primi mesi di gravidanza della modella: il test, la prima ecografia, il gender reveal con la famiglia ed i coriandoli blu…. è un maschietto.

Nella didascalia del post, c’è scritto: “Il nostro più grande sogno sta per diventare realtà…Un Mini Dama in arrivo!!!”. L’evento ha sconvolto coloro che speravano in un ritorno di fiamma di Andrea con la sua ex storica, Giulia De Lellis.

Damante e la Visari stanno insieme, nonostante i periodi di crisi, da ben 5 anni; ormai. Qualche tempo fa, il D-j in un’intervista ha parlato della sua lei, dicendo:” Non sono mai stato così tanto innamorato, prima di conoscere lei. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo! “. A quanto pare, i desideri della coppia si sono avverati; non resta che aspettare la proposta di matrimonio.

In realtà, stando alle recenti indiscrezioni, anche Giulia De Lellis ed il suo compagno Tony Effe starebbero per diventare genitori. A rivelare questo scoop, confermato anche da altri soggetti, è stata Deianira Marzano. Sarà vero?