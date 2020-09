Elisabeth Moss: ruolo da protagonista nel thriller “Mrs. March”

Elisabeth Moss sarà la protagonista di Mrs. March, un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo thriller di Virginia Feito.

L’attrice sarà anche produttrice esecutiva del progetto e collaborerà con la casa di produzione cinematografica Blumhouse. Quest’ultima, fondata da Jason Blum nel 2000, è si distingue per le numerose produzioni horror. Vale la pena ricordare le fortunate saghe di Paranormal Activity, Insidious e La notte del giudizio.

Sinossi di Mrs. March:

“Mrs March segue una raffinata casalinga dell’affluente quartiere newyorchese Upper East Side. La sua vita prenderà una piega insolita quando la donna inizierà a sospettare che l’odiosa protagonista dell’ultimo romanzo di suo marito sia basata su di lei.”

Virginia Feito scriverà la sceneggiatura per l’adattamento cinematografico del suo romanzo che uscirà nelle librerie ad agosto 2021.

Elisabeth Moss ha letto in anteprima il romanzo, rimanendone entusiasta.

Per questo ha deciso di realizzare il film.

Ecco le dichiarazioni in merito dell’attrice: “Ho letto il romanzo tutto d’un fiato e sono rimasta ammaliata. Sapevo di voler realizzare un film nel quale poter interpretare la protagonista del libro. Come personaggio è affascinante, complesso e profondamente umano e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Mrs. March è esattamente il tipo di coinvolgente e stimolante progetto tutto al femminile per il quale la Love And Squalor è stata fondata. Come società siamo emozionati di poter fare il nostro debutto cinematografico come partner di Blumhouse.”

Inoltre anche Jason Blum ha mostrato il suo entusiasmo per il progetto e il casting della Moss, affermando: “Elisabeth non è solo una delle migliori attrici della sua generazione ma è anche una grande fan di questo genere di film e una collaboratrice fantastica.”

Infine non vi sono ancora ulteriori dettagli sul resto del cast o sulla regia.

Nel frattempo i fan dell’attrice, nell’attesa della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, possono godersi Shirley, il thriller dove interpreta la scrittrice Shirley Jackson.