Elisabetta Canalis, aria di crisi tra lei e Georgian Cimpeanu?

Da settimane si rincorrono voci su una possibile rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian “Iceman” Cimpeanu. I due, legati dal 2023 dopo la fine del matrimonio della showgirl con Brian Perri, hanno sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato sulla loro relazione. Tuttavia, alcuni segnali recenti hanno alimentato il sospetto che qualcosa non vada più come prima.

ARIA DI CRISI PER LA COPPIA? – A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha notato un dettaglio significativo: la Canalis avrebbe smesso di seguire il compagno su Instagram. Un gesto apparentemente banale, ma che nel mondo dello spettacolo spesso anticipa un allontanamento. Non solo, l’ex velina avrebbe tolto il “segui” anche a Jessica Michel Serfaty, modella americana che, secondo alcuni rumor, sarebbe diventata molto amica di Cimpeanu.

Se a questo si aggiunge il fatto che la coppia non si mostra più insieme da tempo e che la Canalis è recentemente tornata in Italia da sola, i dubbi si fanno più concreti. La showgirl, infatti, si trova a Milano per motivi di lavoro, ma con lei non c’è traccia del compagno, rimasto in California per proseguire i suoi impegni sportivi. Una coincidenza? Forse. Ma secondo molti, un ulteriore indizio di una crisi in corso.

Elisabetta e Georgian si erano conosciuti grazie alla kickboxing: lui era il suo allenatore e, con il tempo, tra una lezione e l’altra, la loro relazione si era trasformata in qualcosa di più. Dopo un anno d’amore, Cimpeanu si era trasferito a Los Angeles per vivere con la Canalis e sua figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito. Ora, però, sembra che qualcosa sia cambiato.

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Elisabetta, d’altronde, aveva già mantenuto il massimo riserbo durante la crisi con Brian Perri, e potrebbe scegliere la stessa strategia anche questa volta. Fino a una conferma o una smentita, dunque, non resta che attendere.