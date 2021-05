Elisabetta Canalis, le dichiarazioni su Instagram: “L’Italia non deve omologarsi al politicamente corretto”

Pochi giorni fa a catturare l’attenzione dei social, dividendo gli utenti di Instagram sono state le dichiarazioni di Elisabetta Canalis. L’ex velina, attualmente residente a Los Angeles, nelle sue IG Stories ha voluto trattare un argomento che molto spesso ha diviso l’opinione pubblica: il politicamente corretto. Stando a quanto dichiarato sul web, la Canalis ha le idee chiare riguardo la sua posizione su questo tema, andando contro ad esso.

“L’Italia non deve omologarsi al politicamente corretto” – Recentemente Elisabetta è tornata a parlare del politicamente corretto, ribadendo nuovamente la sua idea su di esso, anzi, il suo dissenso. Spinta sicuramente dalla situazione che attualmente stanno vivendo gli Stati Uniti, dove da qualche anno vive la Canalis, la 42enne è voluta tornare a discutere di questo argomento.

Nelle sue storie di Instagram, l’ex storica velina di Striscia La Notizia ha infatti così tuonato: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. […] Non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni”.

L’appello che la Canalis ha rivolto non solo all’Italia, ma all’intera Europa, ha trovato consenso da parte di una fetta di pubblico. Su Twitter, infatti, a complimentarsi sono stati volti noti nella politica come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma anche giornalisti come Nicola Porro e Giovanni Sallusti.

Tenendo conto del mezzo di comunicazione utilizzato da Elisabetta Canalis, non è stato per nulla difficile fare un paragone con un altro personaggio noto sui social non solo a livello nazionali: Chiara Ferragni. Accostandola con l’imprenditrice digitale, in molti l’hanno definita l’anti-Ferragni, visto il punto di vista opposto a quello dell’influencer.