Elisabetta Canalis, spunta su Instagram una foto del liceo

Elisabetta Canalis, modella, showgirl e attrice, è tornata in California dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna con la sua famiglia. La 41 enne è una delle donne più famose d’Italia e con una grande carriera alle spalle; per questo motivo, gode di molta popolarità sui social con quasi 3 milioni di follower.

RICORDI DELLA VITA IN SARDEGNA – La Canalis ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una foto risalente agli anni del liceo, una bellezza elegante e delicata già in tenera età. Lo scatto, infatti, ha totalizzato quasi 50 mila like e numerosi commenti, tutti positivi. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

“Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche? Sassari, tempi del liceo” scrive nella didascalia della foto Elisabetta Canalis, tornando indietro nel tempo e portando con sé tutti i suoi fan. “Sempre bellissima” commentano i follower, divertiti anche dall’abbigliamento in voga durante quegli anni.

VACANZE NEGLI USA – Dopo aver trascorso del tempo con la famiglia in Sardegna, Elisabetta Canalis è tornata in California con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Tuttavia, la vacanza non è finita poiché la famiglia sta girando tra mare e laghi negli Stati Uniti. “Vivo una vita molto semplice, in cui la famiglia è al centro di tutto. Grazie alla mia esposizione mediatica posso continuare a impegnarmi per le cause a cui tengo, con gli animali in prima fila” ha dichiarato al Corriere della Sera la showgirl.

Non dimentica però l’Italia Elisabetta, la quale ha fatto una promessa molto importante con il marito Brian: “Amo molto il mio Paese e tra me e mio marito c’è un patto: tra dieci anni torniamo a vivere in Italia, me lo ha promesso. Non voglio invecchiare negli Stati Uniti e lui è d’accordo con me”.