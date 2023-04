Elisabetta Gregoraci, a Domenica In: il suo rapporto con Flavio Briatore e il suo nuovo fidanzato

Tra gli ospiti della puntata del 16 aprile di Domenica In, c’è stata anche Elisabetta Gregoraci. Insieme al padre Mario, la showgirl calabrese ha condiviso un bellissimo momento. Inoltre l’ex volto del GF Vip ha parlato del suo rapporto con Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco, e della sua attuale love-story.

IL RAPPORTO CON BRIATORE – Dopo 13 anni d’amore e la nascita di Nathan Falco, cinque anni fa Flavio ed Elisabetta hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Ad oggi i due sono in ottimi rapporti, come anche ammesso dalla stessa ex gieffina: “Abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese, però poi in realtà viviamo molto in armonia”.

Riguardo al suo attuale rapporto con l’ex marito, la Gregoraci ha parlato della gelosia di Flavio nei suoi confronti. La donna ha infatti rivelato:

“Non è facile. Quando arriva una persona accanto a me, giustamente si trova a condividere delle cose. Ma, se è una persona intelligente alcune cose le capisce”.

Mara Venier ha poi spostato l’attenzione sull’attuale vita sentimentale di Elisabetta, cercando di scoprire qualcosa di più sulla sua storia con Giulio Frati. Nonostante le diverse paparazzate dei due, Elisabetta Gregoraci ha voluto sviare l’argomento.