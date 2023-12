Elisabetta Gregoraci, attacco sul web: lei risponde

Per le celebrità essere accusate di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica è ormai all’ordine del giorno. In risposta alle insinuazioni di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, Elisabetta Gregoraci ha replicato con forza mentre si trovava in vacanza in Kenya con il figlio e l’ex marito Briatore. L’utente che l’ha accusata di aver rifatto le labbra è stato prontamente affrontato dalla celebrità.

Stesso chirurgo di Ilary Blasi

Durante le festività natalizie, Elisabetta Gregoraci ha condiviso un messaggio di auguri su Instagram rivolto ai suoi seguaci. Tuttavia, un utente ha lasciato un commento provocatorio sotto la foto, insinuando che la Gregoraci avesse utilizzato lo stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi e avesse fatto rifare le labbra. La showgirl ha prontamente risposto all’accusa, manifestando il suo disappunto.

“Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi… Stesse labbra”, si legge sotto al post. Probabilmente non sarà stata la prima occasione per la Gregoraci, già coinvolta in molte altre insinuazioni simili. Tuttavia, questa volta la protagonista dello spettacolo e conduttrice ha scelto di rispondere prontamente al commento.

“Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te”, ha risposto piccata la Gregoraci, probabilmente stanca di sentire e leggere insinuazioni di questi tipo.

Tutto ciò è avvenuto durante le festività natalizie che la bellissima Elisabetta Gregoraci ha trascorso in Kenya con suo figlio, Nathan Falco, e il suo ex marito, Flavio Briatore. Una vacanza da sogno in cui sono stati ospitati nel lussuoso resort di Briatore e hanno avuto l’opportunità di godersi il caldo clima e le spiagge assolate del Kenya. Hanno indossato bikini con motif natalizi, sorseggiato cocktail e gustato deliziose aragoste.