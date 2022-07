Elisabetta Gregoraci, cena con l’ex di Roberta Morise: tensione tra le due?

Tra le due donne sembrerebbero esserci delle forti tensioni a causa di alcuni incontri con i rispettivi ex compagni

Tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise pare esserci un forte attrito a causa dei loro rispettivi ex. Cosa sarà successo tra le due donne? Ha fatto parecchio chiacchierare l’ultima segnalazione di Dagospia, vediamo cosa è successo.

Roberta Morise nel locale di Flavio Briatore

Stando a quanto riportato dal portale di gossip, la Gregoraci non avrebbe apprezzato l’ultima foto pubblicata da Daniela Santanché con la Morise. La senatrice, infatti, non avrebbe esitato a definire amica l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto specificato dalla Santanchè, la Morise si trovava al Twiga, locale di proprietà di Daniela e di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci.

La conduttrice di Battiti Live non avrebbe quindi gradito la foto condivisa pubblicamente. Il pensiero è andato subito a Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta con il quale condivide il figlio di undici anni. Questione di gelosia?

Elisabetta a cena con l’ex di Roberta Morise

Tuttavia, questa volta l’imprenditore non avrebbe alcun tipo di colpa. Ad alimentare la tensione tra le due donne sarebbe l’ex di Roberta, Giulio Fratini. Il ragazzo è stato infatti pizzicato da Very Inutil People in compagnia di Elisabetta a cena.

I due sono stati avvistati sempre al Twiga a scherzare e parlare. Fratini e Gregoraci hanno iniziato anche a seguirsi su Instagram e pare che il ragazzo segua anche Nathan Falco, figlio della showgirl e Briatore. Roberta pare abbia chiuso da poco la sua relazione con Giulio, pertanto potrebbe essersi infastidita parecchio.