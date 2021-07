Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma? Le parole della soubrette che fanno pensare

L’intervista rilasciata da Elisabetta Gregoraci al giornale ”Di Più Tv”, ha lasciato tutti senza fiato. Insomma ha lasciato intendere che tra lei e Flavio Briatore c’è ancora un bel legame e c’è chi addirittura ha ipotizzato che ci possa essere ancora qualcosa tra i due, ma sarà effettivamente così? Scopriamo insieme cos’ha dichiarato la celebre donna.

LE PAROLE DI ELISABETTA GREGORACI SUL SUO RAPPORTO CON FLAVIO BRIATORE – Le parole di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore sono state molto significative e importanti. Ha infatti dichiarato: “Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, e ancora: “Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”. Insomma dichiarazioni fondamentali visto che i due sono stati sposati e hanno anche creato una famiglia.

Al centro del gossip del giornale però c’è stato il suo rapporto con l’ex velino Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto un feeling all’interno della casa. Certo è durato estremamente poco, visto che adesso il ragazzo sta con la modella italo-persiana Giulia Salemi.

Ritornando a Flavio Briatore, la donna ha dichiarato: “Io e Flavio restiamo una famiglia”. Non possiamo dire se Elisabetta sia ancora innamorata di Briatore, quello che è certo è che sembra non aver trovato ancora l’uomo perfetto per lei. “Lo sto ancora cercando”, ha infatti detto.

I FUTURI PROGETTI LAVORATIVI DI ELISABETTA GREGORACI – La donna, per quanto riguarda i prossimi progetti lavorativi ha annunciato: “Ci sono progetti e proposte lavorative”. Insomma non sappiamo cosa il futuro riserbi per Elisabetta Gregoraci, ma sicuramente qualcosa inerente al mondo della tv. Ricordiamo tra l’altro che ultimamente ha condotto ”Battiti Live”, programma radiofonico che andrà in onda su Italia 1 a fine Luglio.