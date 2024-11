Elisabetta Gregoraci, ecco chi è il suo nuovo compagno

Elisabetta Gregoraci torna al centro del gossip. Dopo la fine della sua relazione con l’ex compagno Giulio Fratini, la conduttrice ha ritrovato l’amore. Chi è il fortunato che ha conquistato il suo cuore?

La showgirl sembra aver perso la testa per Tommaso Talin, imprenditore di 28 anni. Tra i due, dunque, ci sono ben 16 anni di differenza. Il cognome del giovane non è anonimo; anzi, è molto noto. Il ragazzo dagli occhi chiari è il figlio di Fabio Talin, gran magnate e proprietario di una società di fama internazionale che si occupa dell’imballaggio e dello smistamento dei bagagli negli aeroporti di tutto il mondo.

Stando a quanto rivelato, i due si starebbero frequentando ufficialmente da svariate settimane. Secondo alcuni, l’inizio della loro storia d’amore risale ad una calda sera di quest’estate. Le voci dicono che si sarebbero visti per la prima volta nel noto locale “TWIGA”. Tuttavia, soltanto recentemente si sarebbero avvicinati con intenzioni ben più serie, a tal punto da decidere di mostrarsi in società insieme, mano nella mano. In diverse occasioni, sono stati avvistati l’uno al fianco dell’altro. Tra queste, la più recente è quella della festa di Armani Privè.

Dopo la diffusione della notizia di questa nuova fiamma e delle immagini che immortalano i due in atteggiamenti intimi e affettuosi, la Gregoraci ha ricevuto tantissimi commenti; non tutti positivi. C’è chi si è mostrato felice per la conduttrice, e chi contrariamente l’ha criticata per la differenza d’età tra lei e il giovane.

Elisabetta è abituata ad essere oggetto di questo tipo di considerazioni. Già in passato, è stata attaccata a tal proposito, durante il suo matrimonio con Fabio Briatore. Al fianco di Tommaso, questa volta, la showgirl sembra aver finalmente trovato la felicità, tanto ricercata; del resto, non c’è da stupirsi visto che come dice il detto: “l’amore non ha età”.