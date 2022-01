Elisabetta Gregoraci, fa impazzire i fan su Instagram: gli scatti hot in Kenya

Tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip, Elisabetta Gregoraci continua ad essere molto amata dai fan. Molto attiva sui social, ha deciso di condividere le sue recenti vacanze con i suoi follower. A far impazzire gli utenti di Instagram, però, sono stati alcuni scatti in particolare.

SCATTI HOT IN KENYA – Durante le ultime festività del 2020, Elisabetta ha deciso di volare per una breve vacanza all’estero. Insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore, la showgirl ha trascorso il Capodanno in Kenya, precisamente a Malindi.

Oltre agli insistenti rumors, smentiti dalla stessa Gregoraci, che vedrebbero un ritorno di fiamma con l’ex marito, a far impazzire i fan sono stati i bollenti scatti condivisi sui social. Tra teneri scatti con il figlio e bellissime immagini delle spiagge del Kenya, Elisabetta ha mostrato anche la sua forma fisica pazzesca.

Sia sulla sua bacheca che sulle sue IG Stories, l’ex gieffina si è mostrata in bikini, sfoggiando un invidiabile fisico. Oltre alle bollenti foto sul bagnasciuga, la Gregoraci ha fatto impazzire i fan con uno scatto nella vasca da bagno.

Nelle sue IG Stories, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere una sensuale foto che la ritrae nella vasca piena di bollicine. A coprire lo scultoreo e tonico corpo della showgirl sono solo le bolle di sapone e la posizione strategica delle mani.

Come ha dimostrato più volte, Elisabetta non è solo questo. La donna, infatti, ha condiviso svariati scatti insieme al figlio, accompagnati da tenere descrizioni. In un’immagine che ritrae mamma e figlio intenti a giocare in acqua, la showigirl ha scritto “Noi”, accompagnandolo con un cuore rosso.

