Elisabetta Gregoraci, feste natalizie in bikini con suo figlio Nathan Falco e Flavio Briatore

La showgirl calabrese attualmente si trova in Kenya per festeggiare il Capodanno

Elisabetta Gregoraci, archiviata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata alla sua vita di sempre. Attualmente si trova infatti in Kenya per festeggiare le vacanze natalizie e in particolar modo il Capodanno. La showgirl calabrese sta trascorrendo queste ferie a Malindi, indovinate in compagnia di chi?

Vacanze in famiglia

Ovviamente in compagnia della donna c’è il figlio Nathan Falco, una presenza costante nella sua vita, ma non è finita qui. Assieme alla famiglia c’è anche Flavio Briatore, il quale ha preferito dare la priorità all’ex moglie e al figlio per trascorrere il Natale insieme. Nonostante la Gregoraci abbia sempre smentito i ritorni di fiamma con l’ex marito, i fan non smettono di sperare.

Messaggi importanti

Non solo paesaggi mozzafiato, la showgirl calabrese ha voluto anche mandare dei messaggi molto importanti: “Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle scuole qui vicino a Malindi sono degli esseri speciali così come i bimbi che vengono accuditi. Per non parlare delle bambine, che sono quelle più emarginate e discriminate soprattutto a livello scolastico, a cui ho da sempre dato un aiuto per la loro istruzione e sono costantemente nei miei pensieri. Purtroppo, a causa del Covid non posso andare a visitare le strutture, perché sarebbe pericoloso per loro e per me, ma so che stanno bene percepiscono il mio amore ed è la cosa più bella”.

Inoltre, la donna ha voluto spendere due parole sul popolo Masai: “Raccontano che la loro origine ebbe luogo quando il progenitore di tutti – Mamasinta – risalì il grande burrone. In passato, i masai vestivano di pelli, spesso colorate con colori vegetali. Oggi molti masai vestono usando due teli di cotone leggero che dalle spalle si incrociano sui lombi e un terzo telo a coprire il bacino, il tutto fissato da una cintura di cuoio.

Alla cintura c’è una spada corta. Al polso, un uomo masai può portare dei braccialetti di cuoio, legno, di perline o di metallo. Il braccialetto di metallo è quello più prezioso in quanto è tramandato di padre in figlio, questo è un segno di rispetto e di saggezza”.