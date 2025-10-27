Elisabetta Gregoraci, al centro delle critiche:” Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto, ti cambia la vita”

Elisabetta Gregoraci torna al centro delle critiche. La showgirl ed il figlio Nathan hanno, di recente, preso un volo con destinazione New York.

Ogni giorno, la conduttrice pubblica su Instagram le immagini del viaggio nella “grande mela”. C’è chi commenta le foto con stupore e meraviglia e chi, invece, fa un altro tipo di osservazioni. Molti ritengono che la fortuna della calabrese sia stata quella di sposare Flavio Briatore. Un utente, in particolare, non si è affatto risparmiato. Ecco, quanto ha scritto:”Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre. Grande Elisabetta, voglio rinascere te oppure Nathan”.

La donna, classe 1990, non si è fatta passare la mosca sotto al naso e prontamente ha risposto:” Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molto più.”

La relazione tra la Gregoraci ed il noto imprenditore divenne ufficiale nell’2006. Il loro primo incontro risale ad un anno prima. Dopo soli tre anni da quel giorno, il 14 Giuglio 2008 si giurarono amore eterno e nell’2010 nacque Nathan Falco. Nell’2017, la showgirl e il dirigente aziendale decisero di separarsi. Ma tra loro, non c’è mai stato un addio.

Nonostante l’epilogo del loro matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti. Ancora oggi, si frequentano; spesso vanno anche in vacanza insieme. Più e più volte, si è vociferato che tra loro fosse in atto un ritorno di fiamma. Ma non è mai stato vero. Lo stesso Briatore in diverse occasioni ha ribadito che per lui, la showgirl è la sua famiglia, ma rimane la sua ex moglie.