Elisabetta Gregoraci, gaffe nascosta a Battiti Live: polemica

Elisabetta Gregoraci è finita nuovamente al centro delle polemiche sul gossip dopo una gaffe divertente a Battiti Live, programma musicale condotto assieme ad Alan Palmieri. Tempo fa, vi parlammo di una simpatica gaffe fatta dalla showgirl calabrese nell’annunciare l’artista Alvaro Soler.

Alvaro… Soleil

L’ex moglie di Flavio Briatore, introducendo il cantante, l’ha chiamato Alvaro “Soleil”. Un errore non grave, anzi divertente considerando il successo dell’influencer italo-americana al GFVip di quest’anno. Questa gaffe è finita sin da subito in rete e in tanti avrebbero voluto rivederla anche in tv. Tuttavia, quel “Soleil” è scomparso nel nulla, come se Elisabetta non avesse mai sbagliato.

Mediaset camuffa la gaffe della Gregoraci

L’audio di questa gaffe è stato in qualche modo modificato, editato e forse anche ridoppiato dalla stessa EliGreg. Un modo assai comune per coprire l’errore che però non è piaciuto ai telespettatori perché la gaffe ormai era in rete da tempo.

In molti quindi hanno accusato l’ex di Briatore di essere poco autocritica e ironica e di studiare di più prima di andare in onda. Nonostante ciò, al momento non è chiaro se Mediaset abbia optato per questa decisione poiché espressamente richiesta dalla conduttrice oppure no.

Sta di fatto che Elisabetta non ha ancora commentato l’accaduto e probabilmente mai lo farà, così da non alimentare le critiche e farlo passare in sordina. Non tutti però l’hanno criticata, qualcuno ha ben pensato di difenderla sottolineando come un episodio del genere è assai comune nel mondo della tv.