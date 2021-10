Elisabetta Gregoraci ha perso la conduzione di un programma: ecco quale

Elisabetta Gregoraci avrebbe dovuto condurre un nuovo game show di Rai2 facendo da co-conduttrice insieme a Pino Insegno. Peccato che il programma è stato poi cancellato. Si sarebbe dovuto chiama Double Song e sarebbe stato un misto fra un quiz musicale ed un game show. Si tratterebbe sicuramente di una novità per la rete Rai, che però non andrà mai in onda a quanto pare.

LE PAROLE DI PINO INSEGNO – Pino Insegno ha sostenuto: “Il programma con Elisabetta Gregoraci? Non lo faremo più. È stata una decisione della Rai. Ma non solo il mio programma, sono stati cancellati quattordici programmi perché la Rai ha dei problemi importanti di budget. Per cui il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto ad una settimana dall’inizio dopo quattro mesi di lavoro. Insomma..”

Ma non è finita qui, infatti ha continuato dichiarando: ”Va beh. Nel tempo se ne riparlerà in qualche modo. Non so che dirti. Mi è arrivata questa notizia ieri e dopo quattro mesi che ci lavori… Togliere dodici, quattordici programmi vuol dire duemila persone a spasso”. La lista di cui ha parlato di fatto non c’è, ma fondamentalmente le parole di Pino Insegno sono state piuttosto dure. Mentre Elisabetta Gregoraci ha preferito non proferire parola, almeno per il momento.

Il nuovo amministratore delegato di Rai2 che avrebbe imposto questo taglio di programmi sarebbe Carlo Fuortes, entrato in sostituzione di Ludovico Di Meo. Sarebbe stato proprio quest’ultimo, infatti, a chiedere la realizzazione e la produzione dei programmi appena citati, fra cui Double Song con Pino Insegno ed Elisabetta Gregoraci.

I PROGRAMMI PRESENTATI DA ELISABETTA GREGORACI- In seguito all’uscita dal Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è quindi dovuta accontentare di presentare solo Battiti Live, programma di Radio Norba che conduceva già prima del reality.