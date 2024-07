Elisabetta Gregoraci, il duro sfogo sui social: “Ma che vergogna”

Attraverso il suo account su Instagram, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo. A far perdere la pazienza alla showgirl calabrese è stata la disavventura che ha vissuto in aeroporto durante il ritorno dalla vacanza in Sardegna.

“Ma che vergogna” – Molto attiva sui social, nella giornata di ieri l’ex volto del GF Vip si è sfogata con i suoi numerosi fan per quanto le è accaduto. Questa volta, però, a far perdere la pazienza alla ex gieffina non sono stati parenti, amici o altri vip. La donna, infatti, si è scagliata contro Easy Jet.

Nel dettaglio, l’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato di essere rimasta bloccata per più di dieci ore in aeroporto. Inoltre, si è scagliata duramente contro il personale per come ha trattato lei e gli altri passeggeri.

Attraverso le sue IG Stories, Elisabetta Gregoraci ha così raccontato:

“Da applausi! Ma che vergogna. Devo dire che viaggiare ormai è sempre più complicato. Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo, ma rendono la situazione sempre più difficile. Io sono qui in aeroporto da questa mattina le 10, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso. E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prendere un po’ di acqua! Vi dovreste vergognare”.