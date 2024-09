Elisabetta Gregoraci in ospedale: la showgirl rassicura i fan

Elisabetta Gregoraci è stata recentemente ricoverata in ospedale, ma i motivi esatti non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, la conduttrice e showgirl ha voluto tranquillizzare i suoi follower condividendo una foto del suo braccio con le flebo su Instagram. Accompagnata da un messaggio rassicurante, ha scritto: “Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me”. Ha poi chiesto ai suoi fan di inviarle “tanta energia positiva” mentre affronta questo momento di pausa. Ma cosa è successo esattamente? Ripercorriamo l’ultimo periodo della showgirl calabrese.

La pausa prima del ritorno in tv

Nonostante il recente ricovero, Elisabetta Gregoraci si stava preparando per tornare in televisione dopo un’estate trascorsa tra località esclusive e impegni di lavoro. Abituata a una vita frenetica tra Monte Carlo, dove risiede, e numerosi viaggi, la showgirl potrebbe aver dovuto fermarsi per recuperare dallo stress accumulato. La settimana scorsa era stata portata in ospedale senza informare i fan, ma ora sembra pronta a prendersi una pausa per recuperare le energie e tornare “più carica che mai”.

Un momento emozionante: il saluto al figlio Nathan Falco

Pochi giorni prima del ricovero, Elisabetta aveva vissuto un momento molto intenso dal punto di vista emotivo. Insieme all’ex marito Flavio Briatore, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017, ha accompagnato il figlio Nathan Falco in Svizzera, dove ha iniziato il suo percorso scolastico in un prestigioso college a Versoix. Entrambi i genitori non hanno potuto trattenere le lacrime nel salutarlo, sapendo che il figlio resterà in quella scuola fino alla maggiore età.

Gregoraci: “Il mio corpo mi ha chiesto di fermarmi”

Per i fan, abituati a vedere Elisabetta sempre in splendida forma, è stato sorprendente vederla in ospedale. La showgirl, che ha recentemente salutato il figlio con grande emozione, ha scritto: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me”. Ha poi spiegato che non è la prima volta che si trova in ospedale: “La settimana scorsa sono stata ricoverata, poi sono uscita e ora sono nuovamente qui”.

Elisabetta Gregoraci sembra dunque pronta a prendersi il tempo necessario per riprendersi e ritornare al meglio delle sue forze.