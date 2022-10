Elisabetta Gregoraci, insieme all’ex cognata di Pierpaolo Pretelli: piovono critiche

Nella giornata di ieri Elisabetta Gregoraci si è ritrovata nel mirino dei social dopo uno scatto condiviso proprio da lei. Nella foto in questione la showgirl è in compagnia di Alessia Pellegrino, ex cognata di Pierpaolo Pretelli. Davanti al gesto dell’ex gieffina, c’è stato chi non si trattenuto nel criticarla e accusarla.

ELISABETTA AL CENTRO DELLE CRITICHE – Nonostante sia trascorso qualche anno dall’edizione che ha visto protagonisti la Gregoraci, Pierpaolo e Giulia Salemi, i fan dei Prelemi sono sempre più agguerriti che mai. A dimostrarlo è stata la loro reazione davanti allo scatto che ritrae l’ex moglie di Flavio Briatore insieme all’ex compagna di Giulio Pretelli.

A parlare di tale immagine è stato anche Alessandro Rosica, noto sui social come l’Investigatore social. Attraverso un post su Instagram, l’uomo ha così commentato quanto accaduto: “Giulio pretelli e la fidanzata a forza di prendere in giro tutti hanno finito gli aiuti di Pier e si affidano ad Elisabetta. Che circo”.

Sotto al post, in molti hanno dato ragione a Rosica. C’è chi, infatti, ha aspramente criticato la coppia, o ex coppia, commentando così: “sono due poveracci affamati di popolarità, senza rispetto per coloro che dovrebbero essere familiari”. Altri, invece, si sono scagliati anche contro Elisabetta Gregoraci: “La Gregoraci? Peggio di loro!”.

Se c’è chi critica aspramente l’ex volto del GF Vip, c’è chi ha deciso di prendere le sue difese. Alcuni utenti, infatti, fanno notare come lei non abbia fatto nulla se non farsi la foto insieme ad Alessia e a sua figlia Sophie.