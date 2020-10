Elisabetta Gregoraci, la romantica proposta di Briatore: “Sei la donna della mia vita”

Negli ultimi giorni una delle protagoniste del gossip è stata certamente Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. A farla finire al centro dell’attenzione sono state le varie dichiarazioni sul suo ex marito Flavio Briatore e sul loro matrimonio.

Dopo le tante chiacchiere nate attorno a queste affermazioni, a rispondere è stato proprio l’imprenditore. Durante l’ultima puntata, alla Gregoraci è stata mostrata la lettera scritta dal suo ex. Non si sono letti attacchi o risposte dirette alle varie dichiarazioni fatte dalla gieffina. Briatore ha solo voluto ricordare all’ex moglie che a guardarla c’è Nathan, il figlio avuto insieme: “Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può o non deve essere spezzato”.

“Sei la donna della mia vita” – A gran sorpresa, ieri al GF Vip è avvenuta una proposta di matrimonio che Miryam Catania ha ricevuto dal compagno Quentin Kammermann, urlato fuori dalla casa. L’evento ha toccato Elisabetta, portando a galla uno dei momenti più belli passati con l’ex marito: la proposta di matrimonio. In compagnia di alcune coinquiline, la showgirl calabrese ha voluto raccontare quella romantica notte.

È avvenuto la sera di San Lorenzo, il 10 agosto. Stando a quanto detto dalla Gregoraci, l’imprenditore aveva organizzato una cena in barca dov’erano presenti degli amici intimi. Continuando, la concorrente ha rivelato: “Ad un certo punto va al centro e inizia a fare un discorso. ‘Guarda Eli, volevo dirti una cosa importante. Ho capito che sei la donna della mia vita e spero che tu possa accettare quello che sto per dirti’. Poi è arrivata una persona che ha portato l’anello, mi ha aperto l’anello davanti a tutti e mi ha detto: ‘Mi vuoi sposare?’. Il giorno dopo stavo su tutti i giornali”.

Ha poi parlato del loro primo incontro, avvenuto per caso. Elisabetta Gregoraci è dovuta rimanere a Milano per un impegno lavoro, un’intervista con una giornalista de La Vita In Diretta. Stavano pranzando insieme quando la donna riceve una telefonata da un’amica, scoprendo di dover andare in un posto e chiede alla gieffina di accompagnarla. Accetta e in quel posto c’era lui, circondato da donne. Durante il suo racconto, Elisabetta rivela che in quel periodo non nutriva molta simpatia per lui, ma cambia idea non appena iniziano a parlare. “Quando arriviamo in albergo ci scambiamo i numeri di telefono. Il tempo di entrare in ascensore e mi scrive: ‘sei speciale, sei diversa da tutte le altre'”, ha così concluso.