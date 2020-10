Elisabetta Gregoraci, la sorella minore: chi è Marzia Gregoraci?

Una dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è certamente Elisabetta Gregoraci. La concorrente è spesso finita al centro delle chiacchiere per via di alcune sue dichiarazioni riguardo l’ex marito Flavio Briatore e il feeling con un altro gieffino, Pierpaolo Pretelli. Da quanto trapelato dai social della showgirl, Elisabetta non sarebbe l’unica bellezza della famiglia. Non è infatti sfuggita la bellezza di Marzia, la sorella minore della donna.

CHI È MARZIA? – Marzia è la sorella minore della concorrente del GF, nata nel 1982. Lontana dal mondo dello spettacolo, la 38enne, a differenza della sorella maggiore ha deciso di rimanere nella città natale: Soverato, in provincia di Cosenza.

Nonostante l’attuale distanza fisica, tra le due sorelle c’è un profondo legame, anche per via dell’esperienze abbastanza traumatiche che hanno vissuto insieme. Ad unirle è stata anche la nascita di Nathan Falco, il figlio che Elisabetta ha avuto con Briatore. Inoltre, la showgirl è la madrina di battesimo di Ginevra, secondogenita di Marzia nata nel 2016. La sorella ha infatti un altro figlio, Gabriel, entrambi figli di Antonio Scaramuzzino.

LE PAROLE DI MARZIA – Qualche anno fa Marzia ha rilasciato un’intervista per il settimanale Gente, rivelando un simpatico aneddoto riguardante la sorella maggiore. Da quanto riportato dalla donna, Elisabetta da piccola era un vero e proprio uragano:

“La sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”.