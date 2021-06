Elisabetta Gregoraci, le parole sul presunto litigio con Antonella Fiordelisi: “Sono una signora”

Recentemente a finire nel mirino del gossip è stata una presunta lite avvenuta tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Dopo il tanto discutere, a dare la sua versione è stata la showgirl calabrese a Il Punto Z.

“Sono una signora” – Solo poche settimane fa a destare l’attenzione dei social sono state alcune IG Stories condivise dall’ex tentatrice. La Fiordelisi si era lasciata andare ad un lungo sfogo e, senza fare nomi e cognomi, aveva raccontato di essere stata trattata male da un volto noto dello spettacolo.

Nonostante non fosse emerso alcun nome, è subito venuta fuori la presunta furibonda lite tra lei ed Elisabetta. Il tutto sarebbe accaduto durante le registrazioni di un programma televisivo, di cui sono stati testimoni gli spettatori lì presenti.

Davanti alla versione di Antonella e delle parole di chi ha affermato di esser stato lì presente, Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua. Ospite a Il Punto Z, programma condotto da Tommaso Zorzi, l’ex gieffina ha voluto dare la sua versione dei fatti:

“Ricordo con chi ho litigato e non ho litigato con nessuna Antonella Fiordelisi. Non è assolutamente vero. Tesoro, non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora

“Io non ho litigato con nessuno, quando litigo mi ricordo con chi litigo, te lo posso assicurare. Quindi no, davvero. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma tv? Sì, certo amore. E quindi io sono cintura nera di karate”.

La donna ha poi aggiunto: “Tesoro non voglio nemmeno parlare di queste cose, perché davvero parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu, non l’ho detto io. Chiariamolo, ma non ho mai litigato con nessuno. Ma tra poco inizierà Battiti Live, parliamo di questo, una grande carovana della musica”.

“Per dei like di Briatore” – Stando a quanto riportato da Antonella, però, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Secondo l’influencer, a far arrabbiare la Gregoraci sarebbe stato un motivo ben preciso: “Tutto questo è scaturito principalmente per un ‘segui’ o dei ‘like’ da parte dell’ex marito. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti, quindi in quel momento sono stata molto impulsiva”.