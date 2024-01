Elisabetta Gregoraci, le repliche alle ultime critiche: “Non devo dire grazie a nessuno”

Elisabetta Gregoraci è pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva. Il 29 gennaio, al fianco di Gigi e Ross, la donna sarà al timone della conduzione di un nuovo programma: Made in Italy, una sorta di spin-off di Made in Sud. Davanti a questa nuova opportunità, la showgirl calabrese si è trovata ancora una volta al centro delle critiche, a cui ha prontamente risposto.

“Non devo dire grazie a nessuno” – Una volta annunciata la nuova esperienza sul piccolo schermo, Elisabetta è stata invasa dalle critiche. C’è chi, infatti, ha accusato la donna di essere ancora in televisione grazie a Flavio Briatore, suo ex marito. Polemiche di cui è oramai abituata l’ex volto del GF Vip, ma a cui questa volta ha deciso di rispondere.

Recentemente intervistata dal Corriere, la Gregoraci ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex marito. Nonostante siano trascorsi sei anni dalla fine del loro matrimonio, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto, tanto da trascorrere insieme le vacanze, con loro il figlio Nathan Falco.

Nel parlare del suo rapporto con Briatore, la conduttrice ha colto la palla al balzo per replicare a chi l’accusa di essere in televisione grazie a lui:

“È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente. Lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio. Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti. Io una buona parola per lui la metto sempre, con chiunque parli. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più”.

Inoltre, in molti criticano Elisabetta Gregoraci per la vita agiata che conduce, accusandola di avere una “vita facile e senza problemi”. A queste polemiche, la donna ha così replicato:

"Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare gli ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma".