Elisabetta Gregoraci, l’inaspettata rivelazione sulla rottura con Briatore: “È successo tutto con la morte di mia madre”

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ad attirare molto l’attenzione del pubblico è Elisabetta Gregoraci. La donna, infatti, sta facendo molto discutere per le tante rivelazioni sulla sua storia con Flavio Briatore, suo ex marito. L’ultima è avvenuta proprio oggi, lasciando tutti senza parole.

“Mia madre è morta e il giorno del funerale lui mi ha lasciato sola” – In questi ultimi giorni la showgirl calabrese si sta aprendo molto all’interno della casa, parlando spesso della storia d’amore avuta con Briatore. Il loro è stato un matrimonio durato ben dieci anni, da cui è nato Nathan Falco, il loro unico figlio. Alla coinquilina Patrizia De Blanck, la gieffina avrebbe rivelato anche uno dei motivi che l’ha portata a mettere fine al suo matrimonio nel 2017.

“Flavio mi trascurava molto, come moglie e come donna. Era sempre molto impegnato”, ha così esordito la concorrente calabrese. Elisabetta ha poi continuato il suo racconto, rivelando anche ciò che accaduto durante uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la morte della madre, avvenuta nel 2010.

“Quando è morta mia mamma l’ho subito chiamato e lui mi dice “Vengo?”. Non so, è morta mamma. Poi è venuto. Non è cattivo, è perché non sa gestire queste situazioni. Dopo la cerimonia, erano forse le quattro di pomeriggio, mi ha detto: ‘Beh, adesso andiamo in discoteca perché c’è l’inaugurazione’, e se ne è andato. Quella cosa non sono riuscita a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando è stato male. Questa cosa mi ha ferito tanto, da lì ho cominciato a stare male”, ha così confessato alla Contessa.

Da quanto rivelato ulteriormente, a salvare la Gregoraci è stata la nascita del figlio Nathan, avvenuta proprio nel 2010. Dichiarazioni molto forti che hanno lasciato i fan del programma senza parole. In molti, ora, si stanno chiedendo come reagirà Briatore.