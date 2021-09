Elisabetta Gregoraci: lite sfiorata sul red carpet del Festival del cinema

Elisabetta Gregoraci ha quasi sfiorato la rissa per delle parole dette poco prima di salire sul famigerato red carpet del Festival del cinema di Venezia. Insomma la Gregoraci è finita nuovamente nel mirino del Gossip a causa di un litigio che stava per avvenire proprio sotto gli occhi di tutti, ma scopriamo cos’è successo realmente.

ELISABETTA GREGORACI: RISSA SFIORATA SUL RED CARPET- In un video mostrato poi sul web, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è rivolta in modo poco carino ad una fan. L’ex moglie di Flavio Briatore è apparsa abbastanza infastidita dalle parole pronunciate e da ciò che le hanno detto: “Fai le cose giuste però”. Questa frase ha fatto innervosire molto la diretta interessata, che ha deciso di rispondere con un secco: “Ma cosa vuole?”.

LA REAZIONE DEL WEB –Il web ovviamente ha criticato l’atteggiamento della Gregoraci, la quale è stata accusata di essere irrispettosa e anche maleducata. Al momento non sono giunte né le scuse dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e né la replica alle accuse. La 41enne calabrese, infatti, dopo le esperienza al Festival Internazionale del Cinema di Venezia, è tornata a casa dal figlio Nathan Falco e a breve dovremmo vederla nel programma Scherzi a Parte, come vittima.

LA GREGORACI ARRABBIATA PER LA GIGANTOGRAFIA DEL BACIO CON PRETELLI – Intanto si è accesa una nuova polemica sul web, in quanto per sbaglio in rete sono state mostrate le immagini della nuova casa del nuovo Grande Fratello Vip 6. In quell’occasione è apparsa una gigantografia di un bacio fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che i due ex-gieffini si sono dati durante la prova in piscina la passata stagione. Questo ha fatto molto infuriare la Gregoraci.